Зеленский подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения России. В четверг, 17 августа, президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Глава государства подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

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Отметим, 26 июля президент внес в парламент предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

27 июля парламентарии одобрила законопроекты.

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