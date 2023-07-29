В августе немного расширят список категорий мужчин призывного возраста, у которых есть отсрочка от призыва.

Полномасштабная война России против Украины длится уже больше полутора лет, в связи с чем объявлена мобилизация в Украине 2023. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины некоторых профессий считаются военнообязанными. Женщин в Украине призывают на службу только добровольно. А некоторым мужчинам даже во время войны положена отсрочка от мобилизации.

Кому предоставляется отсрочка от мобилизации в Украине

Некоторые военнообязанные имеют отсрочку, с которой их не могут насильно мобилизовать. И хотя отсрочка гарантируется законом, нужно также носить с собой подтверждающие документы.

Вот кто имеет право на отсрочку от армии в августе:

Видео дня

Народные депутаты .

. Представители некоторых профессий : полицейские, работники органов управления, воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии, ГПСУ.

: полицейские, работники органов управления, воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии, ГПСУ. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - им положена отсрочка в связи с изменениями закона о мобилизации, которые вступят в силу в августе.

- им положена отсрочка в связи с изменениями закона о мобилизации, которые вступят в силу в августе. Студенты вузов и ПТУ на дневной и дуальной форме обучения. Отсрочка от мобилизации 2023 также полагается студентам иностранных вузов на дистанционном обучении . При этом мужчины теряют право на отсрочку в промежуточный период между бакалавриатом и магистратурой, или между магистратурой и аспирантурой. А после повторного зачисления отсрочка вновь распространяется.

на дневной и дуальной форме обучения. Отсрочка от мобилизации 2023 также полагается . При этом мужчины теряют право на отсрочку в промежуточный период между бакалавриатом и магистратурой, или между магистратурой и аспирантурой. А после повторного зачисления отсрочка вновь распространяется. Обладатели брони . Некоторые организации и органы власти могут "забронировать" сотрудника, чтобы он не подлежал мобилизации

. Некоторые организации и органы власти могут "забронировать" сотрудника, чтобы он не подлежал мобилизации Ученые и преподаватели вузов , которые умеют ученое звание и/или научную степень, а также учителя школ имеют право на отсрочку, если работают не менее чем на 0,75 ставки.

, которые умеют ученое звание и/или научную степень, а также имеют право на отсрочку, если работают не менее чем на 0,75 ставки. Многодетные родители.

Родители-одиночки.

Родители или опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью .

или тяжелой болезнью Военнообязанные, имеющие родителей, ребенка, мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, если их не может содержать никто другой.

1 или 2 группы, если их не может содержать никто другой. Военнообязанные, которые имеют ребенка, и чья жена (муж) проходит военную службу .

. Военнообязанные, чей близкий родственник погиб или пропал без вести из-за военных действий.

без вести из-за военных действий. Признанные непригодными к военной службе из-за состояния здоровья на срок до 6 месяцев. Через полгода военнообязанному нужно будет снова пройти врачебную комиссию.

на срок до 6 месяцев. Через полгода военнообязанному нужно будет снова пройти врачебную комиссию. Признанные непригодными к службе из-за инвалидности .

. Беременные женщины .

Не стоит путать отсрочку от мобилизации с правом на выезд за границу. Не все обладатели отсрочки могут выехать из Украины.

Что делать, если ТЦК незаконно отказывает в отсрочке

Если сотрудники ТЦК отказывают военнообязанному в отсрочке, хотя он уверен, что отсрочка ему полагается, то нужно обращаться к адвокату. С собой нужно взять документы, которые подтверждают право человека на отсрочку. После этого адвокат обратится в ТЦК, к которому приписан военнообязанный. Многие центры комплектации в таких ситуациях отступают и дают право на отсрочку.

Если ТЦК всё равно отказывают в отсрочке - адвокаты советуют не обращаться в суд первыми, поскольку это долгий процесс и он не останавливает мобилизацию. Лучше подождать, пока ТЦК составит протокол и подаст в суд на военнообязанного - обжаловать такое решение будет проще, чем судиться первыми.

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