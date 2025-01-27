Депутат подчеркнул, что речь идет о добровольной службе и новой системе нахождения стимулов для нее.

Готовящиеся изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, вероятно, будут предусматривать новые стимулы для контрактной службы. Об этом рассказал народный депутат Украины Олег Дунда в эфире Новини.LIVE.

Избранник прокомментировал анонсированные советником Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП Николаем Щуром нововведения, касающиеся призыва 18-25-летних мужчин, отметив, что эти "предложения еще готовятся" и "пока рано об этом говорить".

"Это вопрос не мобилизации как таковой. Это вопрос заключения контрактов и нахождения тех стимулов, чтобы поощрять молодых украинцев заключать эти контракты. Это не принуждение: кто хочет - заключает, кто не хочет - не заключает", - заявил депутат.

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Он подчеркнул, что такая ситуация по заключению контрактов является "более-менее нормальной".

"Если будут такие предложения, то соответствующие поощрения могут использоваться и для других украинцев 25+, которые захотят заключить контракт в рамках так называемого рекрутинга. Потому что права должны быть одинаковыми", - отметил нардеп.

Он добавил, что по новым правилам должны измениться именно стимулы поощрения, в частности появится возможность получить больше льгот - "возможно, право на льготное получение квартиры или обучение".

Снижение мобилизационного возраста в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине нужно снижать мобилизационный возраст, заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. В частности, он считает, что украинская молодежь должна иметь возможность подписать контракт на определенный срок - "на год, два, а не до конца военного положения".

В то же время нардеп Сергей Демченко уверен, что нельзя снижать возраст граждан, которые будут воевать на фронте, ведь тогда вопрос дальнейшего существования Украины "не только под угрозой, а вообще можно сводить на ноль". Однако он поддерживает обучение юношей военному делу.

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