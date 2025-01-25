По словам представителя Офиса президента, речь идет о добровольном подписании контракта, в который буду заложены различные финансовые и другие поощрения.

В ближайшие дни Офис президента Украины предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП Николай Щур.

"Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация", - отметил он, добавив, что на данный момент согласовываются "технические детали".

Как сообщил Шур концепцию разрабатывала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба ВСУ и общественных организаций. Предложения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.

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По его словам, речь идет о добровольном подписании контракта, в который буду заложены различные финансовые и другие поощрения.

Мобилизация: в Украине готовят добровольный призыв молодежи 18-25 лет

Напомним, на днях СМИ писали, что в Украине грядет реформа призыва парней в возрасле от 18 до 25 лет. Отмечалось, что разработка соответствующих изменений находится на завершающей стадии.

По слвоам заместителя руководителя Офиса президента, полковника Павла Палисы, Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система, унаследованная от советских времен, мешает прогрессу.

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