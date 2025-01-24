Нардеп Демченко уверен, что нельзя снижать возраст граждан, которые будут воевать на фронте, но поддерживает их обучение военному делу.

Если будет принято решение о снижении мобилизационного возраста, то вопрос дальнейшего существования Украины "не только под угрозой, а вообще можно сводить на ноль". Такое мнение в эфире "Новини.Live" высказал Сергей Демченко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Отвечая на вопрос о разработке в Украине реформы для привлечения в армию людей в возрасте 18-25 лет, Демченко отметил, что материалов такой реформы не видел, поэтому комментировать ее не может.

Кроме того, он отметил, что ни один его коллега или политик западных стран, которых он знает, не высказывал ему эту позицию и такую необходимость или принципиальное требование к Украине "для того, чтобы продолжать совместную борьбу... с врагом".

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"Я уверен, и моя позиция не изменится, что мы не имеем права уменьшать возраст для наших граждан, которые будут воевать на фронте", - сказал парламентарий.

В то же время Демченко добавил, что может согласиться с тем, что граждане от 18 до 25 лет "должны быть обучены для того, чтобы "быть готовыми, когда достигнут соответствующего возраста, защищать нашу страну".

"В случае, если будет принято, не дай бог, решение, связанное с тем, что уменьшить мобилизационный возраст, то вопрос... дальнейшего существования нашего государства для меня не только под угрозой, а вообще можно сводить на ноль", - отметил он.

Мобилизация в Украине - актуальное

Как сообщалось, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, мешает прогрессу.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом", включающий финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План направлен на привлечение в основном 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были освобождены после принятия закона о мобилизации.

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