Подполковник считает, что украинская молодежь должна иметь возможность подписать контракт на определенный срок.

В Украине нужно снижать мобилизационный возраст. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. В частности, он считает, что украинская молодежь должна иметь возможность подписать контракт на определенный срок.

"На год, два, а не до конца военного положения", – акцентировал он.

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Второй важной составляющей подполковник называет денежную мотивацию. По его словам, при подписании контракта молодежи надо предоставлять единовременные выплаты.

"Вместе с понятной перспективой по срокам службы это может стать тем решением, которое даже увеличит количество добровольцев в армии молодого возраста", – констатировал Жорин.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Западные страны давят на украинскую власть относительно необходимости снижения мобилизационного возраста. В частности, недавно советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявлял, что предельным должен быть возраст 18 лет. Он отмечал, что такое решение сможет способствовать стабилизации ситуации на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что мобилизация большего количества людей приведет только к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия. Он добавил, что считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и ставит Украине требование мобилизовать молодых людей.

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