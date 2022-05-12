Владимир Брычко помогал вывозить детский дом из Ворзеля

Более 1800 человек из-под обстрелов сумел спасти Владимир Брычко из Ровенской области. В свои 67 лично возит помощь военным и гражданским.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владимир вырастил 12 своих и двух приемных детей, у него 43 внука. Мужчина просто не мог оставаться в стороне, когда началась полномасштабная война и решил эвакуировать тех, кто в этом нуждается.

Российские военные убили напарника Владимира. По его словам, авто сначала расстреляли, а потом бросили гранату, из-за чего машина сгорела вместе с волонтером и продуктами.

В родном селе Владимира спасенным организовывали временное убежище, а потом везли дальше в более безопасные города и к границе.

Он помогал эвакуировать детский дом. 52 младенца и малышей до трех лет вывозили из Ворзеля. Они голодные и в холоде провели около месяца под российскими обстрелами

Как ранее сообщал УНИАН, 11-летний Ярослав из Новгородского Донецкой области заботится о маме и сестре-близняшке, которым оторвало ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Девочка захотела чаю, который раздавали волонтеры на перроне, поэтому мама с ней вышла на улицу, а Ярослав остался с вещами в здании вокзала, что его и спасло.

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