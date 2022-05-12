Совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

11-летний Ярослав из Новгородского (Донецкая область) заботится о маме и сестре-близняшке, которым оторвало ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение города Львова.

"Он повзрослел в тот момент, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близняшка и мама, которые были на перроне, остались ног: девочка - обеих, женщина - одной. И 11-летний Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей", - говорится в сообщении.

Родной папа детей умер, а отчим сейчас на фронте. Мать Наталья решилась на эвакуацию детей в начале апреля. Планули выехать эвакуационным поездом из Краматорска.

Пока семья ждала поезд на вокзале, 11-летняя Яна попросила у мамы чаю, который на перроне готовили волонтеры.

Сын Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Именно благодаря этому он единственный уцелел - когда его мама и сестра вышли на перрон, раздался взрыв.

"Наталья, которая до сих пор не может себе простить тот поход за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочки нет ног. А после того, как не смогла встать, поняла, что и сама без одной конечности", - рассказывают в медучреждении.

К счастью, семье удалось добраться до Львова эвакуационным поездом. Уже несколько недель они находятся в Детской больнице Св. Николая.

Совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

Ракетный удар по Краматорску: что происходило

Как сообщал УНИАН, утром 8 апреля войска РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" с надписью "За детей" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились около 4 тысяч гражданских. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди ждали эвакуационный поезд.

В результате удара погибли 59 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает твердую глобальную реакцию относительно этого военного преступления российских оккупантов.

Российские пропагандисты тем временем смонтировали ролик с титрами в стиле BBC, который якобы доказывал, что Украина сама осуществила удар по железнодорожному вокзалу. Однако британская телевещательная компания опровергла заявления РФ.

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