Открытие метро в Украине: стало известно, заработает ли метрополитен в Днепре с 25 мая

Соответствующее решение должна принять местная власть.

Решение об открытии метрополитена в Днепре региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет на заседании в первой половине дня 25 мая.

Читайте такжеМетро в Киеве запустят с 25 мая – решение КГГАОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

«Планируется рассмотреть вопрос об открытии метро в Днепре, а также детских садов», – отметили в пресс-службе.

В соответствии с протоколом заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 22 мая «пока запрещается работа метро в Днепре, междугородние и региональные железнодорожные перевозки, посещение учреждений и учреждений, оказывающих паллиативную помощь, учреждениям здравоохранения – проведение плановых мероприятий по госпитализации».

Как сообщал УНИАН, метрополитены в Киеве и Харькове возобновят свою работу с 25 мая.

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