У молодой мамы из-за стресса исчезло молоко, также она похудела на 10 килограммов. Маленького Свята приходилось кормить смесями, а когда они закончились – в ход пошло молоко и сахар, которые приносили украинские военные.

24-летняя жительница Мариуполя Анна Зайцева – одна из гражданских, которая отправилась прятаться от бомбардировки города на завод "Азовсталь" после полномасштабного вторжения России в Украину. Она думала, что пробудет на заводе несколько суток, однако оказалась в ловушке на целых 65 дней. Ее трехмесячный сын Святослав был самым маленьким жителем бункера, в котором находилось 75 человек. Кадры с Аней и ее сыном, снятого на "Азовстали" с просьбой о помощи облетели весь мир.

В эфире "Сніданку 1+1" Анна вспомнила, что было сложно не только физически, но и морально: коек не хватало, люди делали импровизированные места для сна из пенопласта.

У молодой мамы из-за стресса исчезло молоко, также она похудела на 10 килограммов. Маленького Свята приходилось кормить смесями, а когда они закончились – в ход пошло молоко и сахар, которые приносили украинские военные.

25 апреля во время бомбардировки завода из-за падения 5-этажного здания эвакуационные выходы были завалены. К счастью, им удалось выбраться живыми, Анна с сыном были одними из первых спасенных с "Азовстали" и привезенных в Запорожье. Именно тогда маленький Святослав впервые в жизни увидел весеннее небо и зеленую траву.

Во время прохода фильтрационного лагеря, Анне помогло знание французского языка, на котором она начала разговаривать с представителями Красного Креста, ведь понимала: она жена военного, а значит проверяться будет оккупантами тщательнее.

"Я в автобусе рассказала одному из представителей Красного Креста, что я жена военного и что ко мне может быть больше приковано внимание. И именно это мне помогло в фильтрационном лагере, когда представители ФСБ меня допрашивали. Мне задавали вопросы о моей личности, биографические данные, а затем начали спрашивать относительно моего мужа: какие у него татуировки, политические взгляды, знаю ли я его друзей-военных. Однако я отвечала на вопросы уклоняясь, поэтому никакой информации они не смогли узнать", - отметила Анна.

Относительно угроз в сторону жен украинских военных, девушка отмечает: да, они действительно звучали. В сторону Анны говорили, что лучше сказать всю правду о муже, чтобы "не страдала и не было никаких жертв", а другим женщинам говорили, что они пришлют голову их мужей, если скажут неправду.

По словам Анны, в фильтрационных лагерях участвуют не только мужчины-представители оккупантов, но и женщины, которые делают осмотр тела.

"Они требовали полностью раздеться, снять даже нижнее белье, смотрели, есть ли у нас татуировки, шрамы. Это такой довольно унижающий процесс", - прокомментировала девушка.

Несмотря на то, что они с сыном в безопасности, сердце Анны беспокойное, ведь ее муж Кирилл с позывным "Вольт" - боец полка "Азов" и сейчас находится в плену. К сожалению, после эвакуации мужа из "Азовстали" с ним нет никакой связи, однако жена увидела его на одном из видео оккупантов и знает, что он жив.

Ранее Анна общалась с Кириллом по телефону, когда муж еще находился на заводе. Уже тогда он говорил, что у них нет питьевой воды, лекарств и еды. Парень даже отчаялся, что они уже оттуда не выйдут. Однако Анна просила мужа не терять веры и быть сильным.

После бомбежки Мариуполя дом, где проживала молодая семья, полностью разбит. Как заявила Анна, многие телеграм-каналы сообщают, что здание планируют сносить. Сейчас девушка мечтает только об одном – обнять своего мужчину. Кроме того, после его возвращения с войны женщина пообещала мужчине пополнение.

"Когда он шел на войну, я пообещала, что если он вернется – то у Святика будет еще и сестренка. Я уверена, что это обязательно произойдет", - сказала Анна.

Ранее освобожденные из плена украинские военные рассказали о пытках и жестоком обращении. По их словам, с особой жестокостью пытки применяли к офицерскому составу ВСУ и бойцов "Азова".

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