С особой жестокостью пытки применяли к офицерскому составу ВСУ и бойцов "Азова".

Освобожденные из плена рашистов украинские военные рассказали о пытках и жестоком обращении российских оккупантов.

Об этом пишет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Большинство из них взяли в плен под Мариуполем. Сначала украинских бойцов удерживали в подвалах и хозяйственных постройках, а затем этапировали в гауптвахты, следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120. В дальнейшем военных перевели в СИЗО Таганрога и Воронежа.

Освобожденные пленные рассказали, что во время этапирования им заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок и связывали руки веревками. В плену им угрожали убийством, били и унижали.

"С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины и бойцам отряда специального назначения "Азов". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, использовали плоскогубцы, закидывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били киевлянкой и ногами", - сообщила Денисова.

По словам военнослужащих, рашисты вводили им неизвестные препараты на букву "М", после чего они падали в обморок и теряли память.

Также оккупанты заставляли их учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ, иначе – применяли пытки и истязания.

Женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось минимум 17-20. Они были лишены средств гигиены и возможности помыться, а вместо санузла им предоставили ведро.

На их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин, а самих пленниц принуждали к половым актам.

По словам Денисовой, раненым не оказывали жизненно необходимую медицинскую помощь. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

Кроме того, украинцам не давали воду, только 1,5 литра на 30-40 человек и ограничивали в питании дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда давая мясо рашисты издевались и говорили, что оно "человеческое".

Также украинских военных лишили возможности связаться с родными. Карты с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства по розыску МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны направляться сразу после взятия в плен, были заполнены лишь непосредственно перед обменом.

Ранее сообщалось, что российскому оккупанту сообщили о подозрении в истязании жителей села на Черниговщине.

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