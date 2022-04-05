Запрет будет длиться в течение действия военного положения.

Во Львовской области мирным жителям временно запрещено посещать леса и заезжать на их территорию транспортными средствами и самоходной техникой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Запрет будет длиться в течение действия военного положения... Это нужно, в частности, для того, чтобы не возникали лесные пожары и для уменьшения их последствий", - пояснил он.

Исключение, добавил Козицкий, будут делать для транзитных путей; транспортных средств Вооруженных сил Украины, командования видов, отдельных родов войск ВСУ и управления оперативных командований.

Отмечается, что запрет не распространяется на работников лесных хозяйств и ту сезонную работу, которую они должны выполнять.

"Лес победы 16 апреля также высадим... И грибами, и ягодами, и цветами, и ароматом хвои - всем сможем насладиться сполна. После нашей победы. Уже скоро", - заверил Козицкий.

Напомним, ранее для минимизации лесных пожаров гражданским было запрещено посещать леса в Винницкой области.

Также на Ривненщине на период войны запретили посещать лес: это разрешено сейчас только ВСУ, правоохранителям и представителям власти.

20 марта аналогичное решение приняли в Киевской области. Украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

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