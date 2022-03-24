Исключение составляет для ВСУ, силовиков, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и работников леса.

На Ривненщине на период войны запрещено посещать лес. Это разрешено сейчас только ВСУ, правоохранителям и представителям власти.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале начальника Ривненской областной военной администрации Виталия Коваля.

Исключение составляет для ВСУ, силовиков, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и работников леса. "Друзья, отнеситесь с пониманием к этим ограничениям. Ваша безопасность – важнее всего!", – говорится в сообщении.

Добавим, что 20 марта аналогичное решение приняли в Киевской области. Так, украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

Уже ровно месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уже ровно месяц наши войска дают достойный отпор врагу. По состоянию на 24 марта, оккупанты потеряли около 15,8 тысячи личного состава.

На сегодня для эвакуации людей согласовано 7 гуманитарных коридоров. "Зеленые" коридоры предусмотрены из Мариуполя на Донетчине, с родов, Мелитополя на Запорожье и с большой Дымерки, Богдановки, Макарова, Бервицы на Киевщине.

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