Посещать лес будут иметь право только силовики, военные, спасатели и лесники.

В Винницкой области для минимизации лесных пожаров гражданским запрещено посещать леса.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"В Винницкой области запрещено посещать леса – для минимизации лесных пожаров. Запрет распространяется на все лесные массивы на территории области, особенно пограничных районов Винницкой области", - отметил он.

Борзов подписал соответствующий приказ, запрещающий населению посещение лесов и въезд в них (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники, за исключением тех, которые используются для нужд лесохозяйственной деятельности в период военного положения и высокой пожарной опасности.

Глава ОВА уточнил, что посещать лес будут иметь право только силовики, военные, спасатели и лесники.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине на период войны запретили посещать лес: это разрешено сейчас только ВСУ, правоохранителям и представителям власти.

20 марта аналогичное решение приняли в Киевской области. Украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

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