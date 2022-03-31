Военные призывают не ходить на пляжи и в лесистую местность, чтобы избежать трагических последствий.

В Одесской области населению запрещено посещение лесов и лесополос.

Об этом журналистам сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Распоряжение Одесской военной администрации – въезд и посещение лесов и лесополос для гражданского населения запрещены...",- сказал Назаров, подчеркнув, что пляжи и лесные полосы на сегодня являются частью оборонительной системы.

Также он призвал местное население воздержаться от посещения лесов и побережья, чтобы избежать трагических последствий.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской военной администрации заявляли, что пляжи посещать запрещено.

Напомним, что в Одесской области задержали людей, которые снимали украинские блокпосты и военных.

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