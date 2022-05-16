Церемония прощания с первым президентом независимой Украины состоится во вторник днем.

С первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком будут прощаться во вторник, 17 мая, в центре Киева.

Церемония прощания с Кравчуком запланирована в Украинском доме, говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Начало церемонии запланировано на 11 часов.

Напомним, журналисты узнали, что Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни 10 мая в 17:00 по киевскому времени. По данным источников СМИ, первого президента независимого украинского государства "убили события" (война с РФ - Ред.).

Позже смерть Кравчука подтвердила народный депутат Ирина Геращенко, но не раскрыла подробности.

Кравчук 10 января этого года отметил свое 88-летие.

В начале сентября художник и активист Сергей Поярков сообщил, что первому президенту Украины в конце июня сделали операцию в Киевском центре сердца, и после этого он находился на реабилитации в Германии.

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