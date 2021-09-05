Леонид Кравчук больше месяца пролежал в реанимации.

Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции, которую ему провели в конце июня, находится на реабилитации в Германии.

Об этом сообщил Obozrevatel художник и активист Сергей Поярков, которого также прооперировали в Киевском центре сердца.

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – сказал Поярков.

Операцией самому Пояркову руководил известный кардиохирург Борис Тодуров.

"У Тодурова и хирургов его центра – золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники – все слушают его команды. Как человек, прошедший этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", – подчеркнул художник, отметив, что сам уже чувствует себя лучше.

Операция Леонида Кравчука: что известно

Читайте такжеЮщенко прокомментировал состояние здоровья КравчукаОб ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. В этот день Кравчук готовился к операции.

На следующий день стало известно, что ему провели операцию в Киеве. С этого дня он находится в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ сообщали, что политик чувствует себя хорошо и что операция прошла по плану без каких-либо осложнений.

На переговорах Трехсторонней контактной группы Кравчука заменил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Автор: Денис Прядко