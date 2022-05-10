Ушла украинская эпоха. Рассказываем, кто такой Леонид Кравчук и чем запомнился: от первого президента до главы украинской делегации на переговорах по Донбассу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер сегодня, 10 мая 2022 года. Политик ушел из жизни на 89 году после продолжительной болезни.

Он всего на неделю пережил первого президента современной независимой Беларуси Станислава Шушкевича, который умер в ночь на 4 мая в Минске.

Биография Леонида Кравчука

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства Польской Республики (ныне территория Ривненской области).

Его отец, Макар Кравчук, служил в польской кавалерии. Позже они с матерью работали у польских отставных офицеров. Отец погиб на фронте в 1944 году. Будущего президента Украины воспитывали мать и отчим.

В 19 лет Кравчук окончил техникум в Ривне по специальности "Бухгалтерский учет", а через пять лет получил высшее образование в Киевском государственном институте (ныне КНУ им. Т. Г. Шевченко) по специальности "Политэкономия".

Также окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС со степенью кандидата экономических наук.

Тогда же и началось стремительное восхождение парня из селянской семьи по ступенькам партийной карьеры.

Во время учебы познакомился со своей будущей женой Антониной Мишурой, с которой в 1959 году у них родился сын Александр.

После завершения обучения Леонид Кравчук переезжает в Черновцы и начинает работать преподавателем в Черновицком финансовом техникуме. Затем стал консультантом-методистом дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

В 1989 году Леонид Кравчук получил должность заведующего идеологическим отделом и секретаря ЦК КПУ. Через год был назначен вторым секретарем ЦК КПУ, а также избран депутатом Верховного Совета Украинской ССР XII созыва.

До 1991 года занимал пост председателя Верховного Совета УССР, но после путча вышел из состава КПСС.

Кравчук-первый президент Украины

24 августа 1991 года Верховная Рада под руководством Леонида Кравчука приняла Акт провозглашения независимости Украины. В декабре того же года прошли первые прямые президентские выборы. Активисты агитировали голосовать за Кравчука, называя его "отцом независимости". По итогам выборов Леонид Кравчук набрал 61,6% голосов и стал президентом Украины.

За время работы на посту главы государства участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

Распад СССР Леонид Кравчук называл закономерным и необходимым.

"Произошло действительно большое историческое событие... Три великие державы встретились в Беларуси, для того, чтобы предложить путь создания нового содружества. Это путь к спасению. Спасение народов от конфронтации, от межнациональных войн", - заявил Кравчук.

В последние годы жизни Кравчук вообще назвал свою подпись под актом ликвидации СССР важнейшим своим поступок в жизни.

"Это-самый главный в жизни год, месяц, день и час - когда я подписал развал СССР. Это самое главное, что я сделал. Мне удалось выполнить волю украинского народа. Даже не Кравчук развалил СССР, а украинский народ на референдуме 1 декабря 1991 года. Я выполнил волю украинского народа - развалить СССР, я счастлив, что сделал это", - заявлял он.

В 1993 году Леонид Кравчук подписал массандровские соглашения по вопросу раздела Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины.

Также в 1994 году принял самостоятельное решение подписать трехстороннее соглашение Украины, России и США о немедленном вывозе украинского стратегического ядерного оружия в Россию, вопреки ранее утвержденному ВР договору о постепенном ядерном разоружении Украины.

На фоне экономического кризиса в стране в 1994 году состоялись досрочные президентские выборы, во время которых Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме, набрав 45,1% голосов во втором туре.

Причинами проигрыша называли не только социальное напряжение в обществе и поддержку Россией соперника Кравчука.

Незадолго до выборов разгорелся скандал, связанный с превращением в 1993 году Черноморского морского пароходства в частную компанию "Бласко". Соответствующий указ подписал именно Леонид Кравчук.

Коммунисты, имевшие в те годы большую фракцию в парламенте, обвиняли Леонида Кравчука в распродаже флота и переводе на счета сына Александра значительных средств. По делу, которое расследовала генпрокуратура, был наказан 10-летним сроком тюрьмы руководитель "Бласко" Павел Кудюкин.

Несмотря на скандалы, Леонид Кравчук всегда говорил о том, что на высоких должностях в Компартии и во времена своего президентства не злоупотреблял властью.

"Я, секретарь ЦК, имел квартиру 54 квадратных метра. Не мог купить себе машину - даже тогда, когда у меня были деньги. Получал 675 рублей. Хотел купить машину сыну, должен был стоять в очереди три года. Когда стал президентом, моя жена ездила на "Ладе", а у семьи не было охраны", - рассказывал он в одном из интервью.

Политологи отдавали должное поведению президента после проигрыша на выборах. Он был первым постсоветским лидером, кто передал власть демократическим путем.

По иронии судьбы, Леонид Кравчук через много лет называл своей самой большой ошибкой назначение Леонида Кучмы на пост премьер-министра Украины, с которой тот потом пошел в президенты.

"Леонид Кучма думал и всегда говорил: больше власти, больше полномочий. Я ему всегда задавал вопрос: больше полномочий или умения пользоваться полномочиями, что для вас важнее? Он стоял на больших полномочиях. Это была моя самая большая ошибка, когда я предложил такое правительство, - он не начал реальных шагов", - заявлял Леонид Кравчук.

Хотя уже спустя годы их отношения были деловыми или даже дружескими.

Жизнь Кравчука после поражения на выборах

С середины 90-х Кравчук был депутатом от Социал-демократической партии Украины. В 2006 году партия не преодолела проходной барьер в парламент, после чего политик заявил об уходе из политики и сосредоточился на общественной деятельности.

Экс-президент досадно критиковал Петра Порошенко. Он считал, что для пятого главы государства главным был его бизнес, а не интересы страны.

Едва ли не теплее всего экс-президент всегда отзывался о Юлии Тимошенко.

"Я женщину, да даже мужчину, с таким характером встречал редко. Казалось бы, уже все провалено и не за что зацепиться. Но она не сдается", - писал он.

Симпатии имел и к Владимиру Зеленскому. Сразу же после избрания его президентом Леонид Кравчук говорил: "Зеленский - порядочный человек, честный, ответственный и образованный. Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро примет механизмы реализации и влияния", - уверял он.

На вопрос, как он относится к тому, что президентом стал комик, Леонид Кравчук сказал: "Я хочу увидеть честного, порядочного человека. Нам за все эти годы не хватало именно таких людей".

Кравчук председатель ТКГ по Донбассу

28 июля 2020 года Леонид Кравчук занял должность председателя Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Такое назначение указом президента Зеленского вызвало немало критики. Но сам Кравчук уверял, что никаких уступок России в вопросах украинского суверенитета он не допустит.

"Когда наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь днем и ночью, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы приблизить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился", - признавался Кравчук.

При участии первого президента Украина подготовила "План совместных шагов" для трехсторонней группы о полном прекращении конфликта и создания условий для проведения выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года. Однако воплощение этого плана не состоялось.

"Мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят, и какие задачи ставят, практически невозможно", - заявил Кравчук в феврале 2021 года и призвал изменить минский формат переговоров.

Его заявления в отношении России становились все жестче. В частности, в апреле 2021 года он заявил, что лично будет стрелять в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

"Буду стрелять до последнего-пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его, сукина сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью", - отметил Кравчук", - уверял экс-президент.

Леонид Кравчук также обвинял Францию и Германию в страхе перед Россией и нежелании настаивать на том, что она является стороной конфликта на востоке Украины.

До начала полномасштабной войны России против Украины Леонид Кравчук совместно с Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума с просьбой предпринять шаги для остановки страны-агрессора, то есть России.

Здоровье Кравчука

Леонид Кравчук вместе с женой, Антониной Кравчук, которая до пенсии работала доцентом экономического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, жил в элитном поселке Конча-Заспа, в бывшей двухэтажной правительственной даче, которую он давно выкупил у государства.

В интервью в феврале 2019 года рассказывал о своей жизни так: проснувшись, гулял в любую погоду со своими двумя собаками-немецкой овчаркой и беспородной Найдой. После этого около двух часов проводил в тренажерном зале, а затем ехал в свой офис в центре столицы.

Самым любимым занятием всегда называл чтение книг. Но также увлекался оружием и охотой. Признавался, что самой дорогой покупкой в его жизни было охотничье ружье фирмы Merkel.

"Я ничего не боюсь. Я уже очень давно сплю с оружием и даже свою охрану предупредил, что если ко мне кто-то захочет прийти ночью в гости, то стреляю на поражение. Я незваным гостям не рад", - признавался он.

Леониду Кравчуку дважды делали операцию на сердце, в 2017 и 2021 году - ставили стенты, которые восстанавливают нормальное кровообращение в коронарных артериях.

В конце июня 2021 года перенес сложную операцию на сердце. Ее провел украинский хирург Борис Тодуров. После операции экс-президент больше месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

После этого его направили на реабилитацию в Германию.

В ноябре журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Кравчук пошел на поправку и начал говорить.

Больше известий о состоянии здоровья бывшего президента не поступало. Видимо, значительных улучшений не происходило.

Смерть наступила сегодня, 10 мая 2022 года, около 17:00.

После смерти у него остались жена Антонина Михайловна Кравчук, сын Александр Леонидович Кравчук, внук Андрей Кравчук, внучка Мария Кравчук и правнучка Елена Кравчук.

Леонид Макарович в 2001 году получил звание Героя Украины, в 2020-м стал "Человеком года" премии Celebrity Awards. Был почетным доктором Киево-Могилянской академии.

Написал более 10 книг о своем опыте в политике, был автором более 500 статей. Увлекался шахматами, футболом.

К 30-летию Независимости Леонид Кравчук стал участником документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили Империю Зла".

Цитаты Леонида Кравчука

Есть три устоявшихся среди украинцев высказывания, которые связывают только с одним человеком в Украине - Леонидом Кравчуком: это "кравчучки", "между капельками дождя" и "имеем то, что имеем".

Первый из них символизирует материальное затруднение "диких девяностых", когда при президентстве Кравчука, после распада СССР, уровень жизни в Украине резко ухудшился.

Вторая фраза - фраза из анекдота про президента - о том, как он отказался от зонта в дождь. И которая характеризовала первого президента как человека, который в самых сложных ситуациях находил для себя безопасную нишу и всегда оставлял пути для тактического отступления. Его за это тогда еще и часто называли "хитрым лисом".

Третий принадлежит самому Леониду Кравчуку.

В одном из интервью в 2011 году Леонид Кравчук говорил: "Я сделал для Украины все, чтобы она стала государством. Я через демократию, через Всеукраинский референдум, через налаживание отношений в Европе, в мире, и в том числе с нашим непростым соседом - Россией делал все, чтобы Украина стала, и была, и будет - теперь я могу это сказать - независимым государством. Это реальное достижение. И это никто у меня не может забрать".

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