Теперь он из парламента будет направлен на подпись президенту.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о легализации медицинского каннабиса в Украине. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, постановление №7457-п, которое блокировало подписание документа президентом Владимиром Зеленским, было провалено.

Как известно, депутаты из фракции "Батькивщина", выступавшие против принятия закона, внесли на рассмотрение парламента проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса. Поэтому этот законопроект нельзя было передать на подпись президенту Украины без решения ВР по этому проекту постановления. Теперь его подписание, обнародование и вступление в действие разблокировано.

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Законопроект о медицинском каннабисе

21 декабря в Украине легализовали медицинский каннабис. Соответствующий закон приняла Верховная Рада. Документ регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет по-прежнему считаться преступлением.

Производство лекарств будет жестко контролироваться. Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Закон вводится в действие через полгода после его опубликования.

Впрочем, сразу после решения ВР депутаты от фракции "Батькивщина" заблокировали подписание закона о медицинском каннабисе. Они зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения парламента.

Согласно Регламенту ВР, регистрация такого "блокирующего" проекта постановления означает, что председатель Верховной Рады не может передать на подпись президенту Украины данный закон, пока парламент не "провалит" предложение об отмене решения парламента.

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