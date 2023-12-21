Закон вступит в силу через полгода после дня его опубликования.

Верховная Рада проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за закон с регистрационным номером 7457 проголосовало 248 народных депутатов.

Закон регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Железняк отмечает, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией в соответствии с законодательством.

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Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. "Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. У каждого куста будет индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту", - сообщил нардеп.

Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач выписывает пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования, то есть речь идет о втором полугодии 2024 года.

Легализация каннабиса в Украине

В первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса парламент принял в июле 2023 года.

В обществе продолжаются дискуссии о необходимости легализовать каннабис: 37% против и 35% - за. Фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко выступила против данного законопроекта и призвала провести референдум.

Депутат комитета по вопросам здравоохранения Ольга Стефанишина отмечала, что законопроект "особенно важен сейчас, когда наша страна находится в активной фазе войны, чтобы снять боль от боевых ранений и улучшить психологическое состояние во время, когда многие украинцы стрессуют".

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