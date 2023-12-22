Разблокировать его ВР может на заседании, которое состоится уже в январе.

Народные депутаты Украины из фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" заблокировали подписание закона о регулировании использование конопли в медицинских целях.

6 народных депутатов фракции, среди которых Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Григорий Немыря, зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" (регистрационный номер №7457).

Согласно Регламенту ВР, регистрация такого "блокирующего" проекта постановления означает, что председатель Верховной Рады Украины не может передать на подпись президенту Украины данный закон, пока парламент не "провалит" предложение "Батькивщины" об отмене решения парламента по медицинскому каннабису. Парламент планирует собраться на заседание аж в январе 2024 года.

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"Соответственно, разблокировать его подписание сможет парламент только где-то в середине января следующего года. Еще потом время на подпись президента. А учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, то заработает он тогда где-то в июле 2024-го", - отметил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Вчера, после принятия закона, Юлия Тимошенко написала в Facebook, что это еще одно решение монобольшинства "против будущего Украины".

"Мы противостояли этой авантюре всеми средствами, но смогли лишь отсрочить неизбежное – слишком уж неравными были силы. Но тем, кто уже делит нашу землю на наркоплантации, рано торжествовать. Верю, что уже следующий созыв Верховной Рады отменит не только легитимизацию наркотиков, но и все другие законы против национальных интересов и основ существования Украины". - отмечает она.

Легализация медицинского каннабиса

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о легализацию медицинского каннабиса. Поддержали это решение 248 народных депутатов.

Закон регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет по-прежнему считаться преступлением.

Производство лекарств будет жестко контролироваться. Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Закон вводится в действие через полгода после его опубликования.

Марихуана в Украине будет выращиваться со штрих-кодом на каждом кусте, заявила народный депутат и одна из авторов законопроекта о легализации медицинского каннабиса Ольга Стефанишина.

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