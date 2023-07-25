Требования будут достаточно жесткими, отметила нардеп.

Марихуана в Украине будет выращиваться со штрих-кодом на каждом кусте, заявила в интервью "Українським новинам" народный депутат и одна из авторов законопроекта о легализации медицинского каннабиса Ольга Стефанишина.

"Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе", - отметила она.

Как она отметила, наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет таким же, как и за сбыт наркотиков. А лицензия на производство будет стоить, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 гривень.

По слвовам Стефанишиной, сейчас минимум 6 миллионов украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

Медицинский каннабис в Украине - легализация

Напомним, ранее сообщалось, что 13 июля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Всего за соответствующий законопроект проголосовало 268 народных депутатов: фракция "Слуга народа" - 183 нардепа, "ЕС" - 10, "Батькивщина" - 1, "Голос" - 19, группа "Платформа за жизнь" - 16, "Восстановление" - 11, "За будущее" - 8, "Доверие" - 12, внефракционные - 8.

Законопроектом разрешено использовать в медицинских целях препараты, которые были изготовлены из медицинского каннабиса.