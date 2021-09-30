Глава МИД отметил, что сейчас угроз жизни украинцев, желающих покинуть Афганистан, нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсирует подготовку нового эвакуационного рейса для украинцев из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Да, есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни пока, слава Богу, нет. Мы с ними на связи", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что последнюю эвакуацию из Афганистана осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, а Министерство иностранных дел помогало.

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"Тяжелая была эвакуация, скажу вам честно. Тяжелая, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новой афганской властью для того, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет, чтобы самолет мог вылететь. Но мы будем продолжать это делать. Следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем всячески помогать", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина своих не бросает.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября вечером в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве прибыл украинский самолет, которым были эвакуированы из Афганистана около 100 граждан Украины и других стран. В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять человек, имеющих вид на постоянное жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

24 сентября стало известно, что в Афганистане еще около 100 украинских граждан желают покинуть эту страну после того, как власть там перешла к радикальному движению Талибан.

В августе, после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан", США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Автор: Виталий Саенко