Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсирует подготовку нового эвакуационного рейса для украинцев из Афганистана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.
"Да, есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни пока, слава Богу, нет. Мы с ними на связи", - заявил Кулеба.
Глава МИД отметил, что последнюю эвакуацию из Афганистана осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, а Министерство иностранных дел помогало.
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"Тяжелая была эвакуация, скажу вам честно. Тяжелая, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новой афганской властью для того, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет, чтобы самолет мог вылететь. Но мы будем продолжать это делать. Следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем всячески помогать", - заявил Кулеба.
Он отметил, что Украина своих не бросает.
Как сообщал УНИАН, 23 сентября вечером в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве прибыл украинский самолет, которым были эвакуированы из Афганистана около 100 граждан Украины и других стран. В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять человек, имеющих вид на постоянное жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.
24 сентября стало известно, что в Афганистане еще около 100 украинских граждан желают покинуть эту страну после того, как власть там перешла к радикальному движению Талибан.
В августе, после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан", США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.