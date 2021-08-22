Самолет встречали в аэропорту "Борисполь".

Утром в воскресенье в Киев из захваченного талибами Кабула прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными украинцами и иностранцами.

Об этом в Twitter сообщила журналистка Марьяна Драч, опубликовав видео приземления самолета.

"Самолет из Кабула приземлился в Киеве, на борту эвакуированные граждане Украины и иностранцы", – подписала она видео.

Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".

Читайте такжеУкраинский самолет с эвакуированными гражданами на борту вылетел из АфганистанаКак пишет "Украинская правда", самолет приземлился около 06:50.

В аэропорту эвакуированных из Кабула людей встречали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Эвакуация украинцев из Афганистана

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. При этом украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Катерина Шварц