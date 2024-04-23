Юрист отметил, что закон о мобилизации сначала должен вступить в силу и только потом МИД может выдавать распоряжения относительно его положений.

По словам юриста Евгения Зурнаджи, поручение МИД Украины о прекращении предоставления консульствами услуг мужчинам не имеет законных оснований, так как документ о мобилизации пока не вступил в силу.

"Закон о мобилизации сначала должен вступить в силу и только потом МИД может выдавать распоряжения относительно положений закона. Пока этого не произошло, ограничение в предоставлении консульских услуг — это нарушение прав человека. Тем более "временное ограничение" без указания конкретных сроков с пометкой "до предоставления разъяснений" это значит, что могут и год, и два не выдавать документы. Можно теоретически оспорить это решение, но все закончится годами в судах. А потом, конечно, скажут, что человек молодец, и был прав", - сказал он Фокусу

Адвокат Олег Леонтьев соглашается, что МИД действует противозаконно. По словам эксперта, инициатива ограничить права военнообязанных до вступления в силу закона приведет к тому, что мужчины прекратят обращаться в консульства и откажутся от гражданства.

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"Получается, косвенно они нарушают международную конвенцию по предотвращению возникновения людей без гражданства. Надо смотреть, к чему приведет эта инициатива. Те кто поумнее еще месяц назад обратились за новыми документами. В результате мужчины прекратят обращаться в консульства, статут апатридами, потеряют украинское гражданство и примут другое. Украина просто потеряет своих граждан", - сказал эксперт.

Прекращение предоставления услуг мужчинам в консульствах - детали

Прекращение консульских услуг для украинцев вступило в силу 23 апреля и продлится до тех пор, пока не будут даны официальные разъяснения закона о мобилизации.

В сети Х глава МИД Дмитрий Кулеба проинформировал, что вчера он поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

Зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов. Государственное предприятие объясняет это техническими причинами.

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