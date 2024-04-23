В ГП "Документ" объяснили приостановление выдачи документов техническими проблемами.

Зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов. Государственное предприятие объясняет это техническими причинами. Об этом стало известно после новостей о приостановлении консульских услуг мужчинам за рубежом.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме", – говорится в заявлении госпредприятия в Facebook.

В то же время отмечается, что выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Также сообщается, что зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

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Стоит отметить, что государственное предприятие "Документ" – это украинское государственное коммерческое предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины (ГМС). Подразделения ГП, в частности, работают в некоторых европейских странах.

Приостановление консульских услуг за рубежом

УНИАН 23 апреля писал, что украинские консульства перестанут предоставлять услуги мужчинам. Прекращение консульских услуг для украинцев вступит в силу 23 апреля и продлится, пока не будут предоставлены официальные разъяснения закона о мобилизации. Некоторые учреждения уже не принимают документы от военнообязанных.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение о приостановлении консульских услуг. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба в сети X отметил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

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