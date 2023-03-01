Журналисты обратили внимание, что в списке общественных организаций, которых пригласили в Минобороны есть ОО "Стоп коррупции" Романа Бочкалы и Богдана Хмельницкого.

Министр обороны Алексей Резников созвал борцов с коррупцией, чтобы они помогли навести порядок в его ведомстве. В списке появилась ОО "Стоп коррупции", к которой есть вопросы у украинцев.

В последнее время Министерство обороны под прицелом у журналистов и силовиков. Казалось, что глава главного оборонного ведомства страны Алексей Резников во время серии громких коррупционных скандалов может потерять должность, однако ему заменили трех заместителей и временно приглушили скандал. Об этом пишет сайт "Информатор".

Издание отмечает, чтобы смягчить последствия репутационных потерь, глава Минобороны решил пригласить известных активистов, имеющих хорошую репутацию в вопросе борьбы с коррупцией контролировать его подчиненных. Среди антикоррупционных организаций, откликнувшихся на призыв министра обороны Алексея Резникова, были очень уважаемые организации.

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Журналисты обратили внимание, что в списке общественных организаций, которых пригласили в Минобороны есть ОО "Стоп коррупции" Романа Бочкалы и Богдана Хмельницкого. Именно по ней у пользователей соцсетей было больше всего нареканий.

Известно, что эта организация была практически исключена из Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN (Global Investigative Journalism Network). По информации издания "Детектор медиа", следящего за соблюдением профстандартов среди украинских журналистов, такое решение было подтверждено дважды. Это первый случай в истории глобального объединения.

"18 сентября (2018 года. — Авт.) совет GIJN единогласно проголосовал за исключение из ее состава "Стоп коррупции". Совет считал, что группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждения об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликтах интересов. "Стоп коррупции" обратились с апелляцией на решение совета и состоялось слушание с комитетом совета директоров GIJN. Следующее голосование полного правления, состоявшееся 15 февраля 2019 года, единогласно подтвердило решение об исключении группы. "Стоп коррупции" больше не является членом GIJN", — сообщил "Детектору медиа" исполнительный директор GIJN Дэйв Каплан.

"В правление общественной организации "Стоп коррупции", созданной более семи лет назад, входит известный журналист Роман Бочкала и активист Богдан Хмельницкий. Когда Бочкала подавал свою кандидатуру в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности в 2021 году, другая общественная организация "Центр противодействия коррупции" напомнила об истоках создания "Стоп коррупции". Оказалось, что в свое время Бочкала сам рассказывал, что инициатором создания организации был тогдашний первый заместитель главы ОГА Киевской области Лев Парцхаладзе, имеющий скандальный шлейф из-за застройки исторических мест в столице и становившегося героем антикоррупционных журналистских расследований. "Другой соучредитель "Стоп коррупции" – Тарас Лилик – руководил коммунальным предприятием Киевского облсовета "Готово", созданным с участием Парцхаладзе. Когда последний стал заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ, Лилик тоже перешел в Минрегионстрой", — говорится в материале.

"Информатор" отмечает, что в начале 2019 года издание "Детектор медиа" сделало подборку сомнительных расследований от "Стоп коррупции". Среди них застройка берегов Осокорковских озер-карьеров Небреж, Мартышев и Тягле на Осокорках и рекламные сюжеты о пасторе Владимире Мунтяне, который сам себя называл апостолом.