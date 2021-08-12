Местные жители возмущены действиями работников дорожной службы.

В Николаеве работники дорожной службы во время ремонта покрытия закатали в асфальт аллею с деревьями.

Соответствующие фото в Facebook опубликовал местный житель Федор Левченко.

"Николаев, Никольская и угол Артиллерийской, напротив военной комендатуры. Дорожники действительно (как писали уже ранее николаевцы) дорожники полностью закатали деревья в асфальт", - написал он.

Левченко добавил, что сегодня после публикаций в соцсетях асфальт "чуток поотгребали" от деревьев.

"Нужно делать специальные приствольные ограничители/рамки, для защиты деревьев и попадания воды в корневую систему деревьев", - отметил он.

В комментариях другие николаевцы также возмутились действиями дорожников. Кто-то в шутку предложил в ответ "закатать их в асфальт".

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Автор: Юрий Годован