В Николаеве работники дорожной службы во время ремонта покрытия закатали в асфальт аллею с деревьями.
Соответствующие фото в Facebook опубликовал местный житель Федор Левченко.
"Николаев, Никольская и угол Артиллерийской, напротив военной комендатуры. Дорожники действительно (как писали уже ранее николаевцы) дорожники полностью закатали деревья в асфальт", - написал он.
Левченко добавил, что сегодня после публикаций в соцсетях асфальт "чуток поотгребали" от деревьев.
"Нужно делать специальные приствольные ограничители/рамки, для защиты деревьев и попадания воды в корневую систему деревьев", - отметил он.
В комментариях другие николаевцы также возмутились действиями дорожников. Кто-то в шутку предложил в ответ "закатать их в асфальт".