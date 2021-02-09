Некоторые мероприятия можно проводить, но с ограничениями / фото УНИАН
Кабинет министров решил немного ослабить карантинные ограничения в Украине, разрешив проведение некоторых массовых мероприятий.
Об этом говорится в постановлении правительства от 5 февраля, которым предусмотрены изменения в другое постановление об установлении карантина.
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В частности, теперь в Украине разрешается, среди прочего, следующее:
- прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и с проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов более 50 процентов мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения.
Карантин в Украине: что было раньше
- 3 февраля сообщалось, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращение к адаптивному карантину.
- Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевой" зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.
- Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".
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