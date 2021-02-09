Заполненность зала может превышать 50%.

Кабинет министров решил немного ослабить карантинные ограничения в Украине, разрешив проведение некоторых массовых мероприятий.

Об этом говорится в постановлении правительства от 5 февраля, которым предусмотрены изменения в другое постановление об установлении карантина.

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В частности, теперь в Украине разрешается, среди прочего, следующее:

прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и с проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов более 50 процентов мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения.

Карантин в Украине: что было раньше

3 февраля сообщалось, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращение к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевой" зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

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Автор: Юрий Годован