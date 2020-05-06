В Минздраве назвали условие, при котором заведениям разрешат возобновить работу после 11 мая

Министр напомнил, что с 11 мая будут изменены условия карантина на территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что всем учреждениям, которые откроются после смягчения карантина с 11 мая, разрешат работать исключительно при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

Министр напомнил, что начиная с 11 мая будут изменены условия карантина на территории Украины.

"Мы делаем смягчение по сравнению с тем, что у нас существует на сегодняшний день. Будет разрешено прогуливаться парками, скверами, зонами отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, зон питания в торгово-развлекательных центрах. Также начнут работать учреждения питания на вынос, начнут работать летние площадки кафе и ресторанов, которые находятся под открытым небом", - сказал Степанов.

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Он также отметил, что будет разрешено возобновить тренировки спортивных команд на спортивных базах, возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, аудиторы, стоматологи, юристы, адвокаты, нотариусы.

"Весь этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения тех ограничений, которые стоят с точки зрения карантинных противоэпидемических мер - это соблюдение дистанции, масочного режима, других мер, которые так необходимы для нераспространения этой болезни", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая.

5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

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