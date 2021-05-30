Кабинет министров одобрил комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка в Украине.
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги работы правительства за неделю.
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«1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка», - написал он.
В частности, предлагается повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн.
Также правительство совершенствует систему усыновления детей, одновременно вводится обязательное обучение для усыновителей, а также усиливается государственный контроль относительно защиты прав детей и социальной поддержки семьи.
Шмыгаль заявляет, что правительство улучшило нормативную базу в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения.
Кроме того, по словам премьера, Кабмин утвердил Концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.
«Пакет малыша»: что необходимо знать
- 30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи «Пакет малыша», а 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
- Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единоразовой помощи - «Пакета малыша», в которой родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.
- 27 мая 2021 года Счетная палата озвучила фактическую стоимость вещей из «Пакета малыша».
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