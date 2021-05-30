По словам премьера, в частности предлагается повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн.

Кабинет министров одобрил комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка в Украине.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги работы правительства за неделю.

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«1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка», - написал он.

В частности, предлагается повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн.

Также правительство совершенствует систему усыновления детей, одновременно вводится обязательное обучение для усыновителей, а также усиливается государственный контроль относительно защиты прав детей и социальной поддержки семьи.

Шмыгаль заявляет, что правительство улучшило нормативную базу в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения.

Кроме того, по словам премьера, Кабмин утвердил Концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.

«Пакет малыша»: что необходимо знать

30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи «Пакет малыша», а 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единоразовой помощи - «Пакета малыша», в которой родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

27 мая 2021 года Счетная палата озвучила фактическую стоимость вещей из «Пакета малыша».

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Автор: Тамара Отовская