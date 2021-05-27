Аудит обнаружил, что 124 тысячи человек вообще не получили помощи из госбюджета.

По данным Счетной палаты, обнародовавшей отчет о реализации проекта «Пакет малыша» в 2018-2021 годах, розничная стоимость бэбибокса составляет более 9 тыс. грн, при том, что государству они стоят около 5,1 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба официального представительства «Пакета малыша».

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«В отчете Счетной палаты указано, что за время существования программы ассортимент пакета значительно расширился, а количество вещей в пакете увеличилось втрое. На сегодня установленная Счетной палатой розничная стоимость «Пакета малыша» составляет более 9 тыс. грн, при том, что государству они стоят около 5,1 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что аудиторы также считают, что размера денежной компенсации стоимости «Пакета малыша» в 5 тыс. грн недостаточно для самостоятельного приобретения родителями младенцев полного перечня товаров, входящих в «бэбибокс». Так, при приобретении аналогичных вещей в розницу его стоимость фактически увеличивается с 5 до 9 тыс. грн.

Кроме того, Счетная палата также установила, что более половины средств, полученных в результате монетизации, лежат в «ПриватБанке» и до сих пор не использованы получателями (это более 200 млн грн).

Аудит также обнаружил, что 124 тыс. человек, дети которых родились в указанный период, вообще не получили такой помощи из государственного бюджета. Это, в частности, связано с тем, что выдача пакетов на детей, рожденных с 24 октября до 31 декабря 2020 года, должна была осуществляться в течение января-марта 2021 года. Еще почти 15 тыс. детей в Донецкой области получали денежную компенсацию в размере 3,25 тыс. грн за счет областного, а не государственного бюджета.

Кроме того, с начала года не получили помощь более 90 тыс. родителей детей, родившихся в январе-апреле 2021 года, поскольку по состоянию на 12 мая 2021 года «Пакеты малыша» не закуплены, что, по мнению аудиторов, свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств и нарушения прав получателей помощи.

«Аудиторы Счетной палаты считают, что закупки «пакетов» проводились неконкурентно. Однако, с 2018 года «Пакеты малыша» закупались через глобальную систему закупок ООН UNGM, на которой ежегодно проводятся тендеры на десятки миллиардов долларов всеми организациями из структуры ООН. В тендерах принимали участие украинские и иностранные компании (в частности из Турции, Китая, США, Пакистана и др.)», - сообщили в представительстве.

По данным пресс-службы, в ходе указанных тендеров, как отмечается Счетной палатой, было закуплено и поставлено 587 тыс. пакетов малыша на общую сумму около 2,1 млрд грн (и еще 400 млн было выплачено на специальные карты в качестве денежной компенсации). При этом, заложенная в бюджете стоимость указанного количества «Пакета малыша» составляет около 2,97 млрд грн, то есть на указанных тендерах было фактически сэкономлено около 870 млн грн за 2,5 года существования программы.

«Пакет малыша»: что необходимо знать

30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи «Пакет малыша», а 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единоразовой помощи - «Пакета малыша», в которой родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

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Автор: Екатерина Жирий