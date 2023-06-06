В частности, правительство одобрило выделение 1,5 млрд гривень для строительства двух новых магистральных водопроводов.

Кабинет министров Украины провел второе за сегодня заседание. На нем образовали штаб по ликвидации последствий теракта на Каховской ТЭС, а также одобрили выделение 1,5 млрд гривень для строительства двух новых магистральных водопроводов.

Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко назначен руководителем работ по ликвидации последствий этой террористической атаки.

По его словам, в штаб по ликвидации последствий подрыва дамбы войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий.

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Также Кабмин принял решение о выделении из фонда восстановления 1,5 млрд гривень для строительства двух новых магистральных водопроводов для обеспечения питьевой водой Кривого Рога, Никополя и Марганца.

"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время", - уточнил Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что теракт не повлияет на функционирование энергетической системы Украины на свободных от оккупации территориях, поскольку с марта прошлого года Каховская ГЭС не находилась в системе, а ее мощности не были задействованы в генерации электроэнергии.

"Третье решение - выделяем Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде", - добавил он.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские захватчики осуществили заранее подготовленный подрыв дамбы Каховской ГЭС, что повлекло затопление десятков населенных пунктов и километров территорий юга Украины.

Президент Владимир Зеленский объяснял, что уничтожить дамбу в результате обстрелов невозможно. По его словам, враг сперва заминировал, а потом взорвал ГЭС.

По данным украинской разведки, оккупанты действовали хаотично и затопили также и свою технику.

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