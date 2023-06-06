Ранее украинская разведка заявляла, что оккупанты заминировали и дистанционно взорвали дамбу.

Соединенные Штаты Америки планируют рассекретить данные разведки, которые указывают на то, что именно Российская Федерация несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС и масштабную техногенную катастрофу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации двух американских и одного западного чиновника, правительство Соединенных Штатов Америки располагает разведывательными данными, указывающими на Россию, как на виновника атаки на дамбу.

Администрация президента Джо Байдена собиралась рассекретить часть разведданных и поделиться ими позднее сегодня.

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Кто стоит за атакой на Каховскую ГЭС

Ночью 6 июня была взорвана дамба Каховской ГЭС, что привело к подтоплению десятков населенных пунктов (к 16 часам ГСЧС подтвердила подтопление 13 населенных пунктов, всего в зоне риска остаются около 80).

У российского диктатора Владимира Путина назвали это преступление "преднамеренной диверсией с украинской стороны". Украинская разведка подтвердила, что дамба была уничтожена с применением взрывчатки. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что "сценарии могут быть разные, но выводы предварительные такие – специалисты не видят причин думать, что дамба "устала".

Предполагается, что оккупанты прибегли к дистанционному подрыву дамбы. Президент Владимир Зеленский объяснял, что уничтожить дамбу в результате обстрелов невозможно, и подчеркивал, что враг сперва заминировал, а потом взорвал ГЭС. Днем 6 июня фиксировали взрывы российских мин, которые в Херсон принес поток воды.

Украинские военные заявляли, что атака на дамбу напрямую связана с украинским контрнаступлением и является попыткой остановить деоккупацию территории Украины Силами обороны.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель назвал Россию причастной для атаки. Глава МИД Германии Анналена Бербок также обвинила РФ в экоциде на Каховской ГЭС

Британский аналитик по обороне Майкл Кларк отметил, что теракт был выгодным только для России и подчеркнул, что взрыв произошел на российской стороне плотины.

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