Из-за россиян в Европе возникла крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа за десятки лет, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские захватчика заминировали Каховскую ГЭС, а потом взорвали.

Уничтожить дамбу обстрелами невозможно, рассказал украинский лидер, обращаясь к участникам саммита "Бухарестской девятки" (Словакия, Польша, Чехия, Венгрия, Литва, Болгария, Эстония, Румыния, Латвия). "К сожалению, уже более года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", - сообщил он.

По словам главы Украины, из-за РФ в Европе возникла крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа за десятки лет, россияне взорвали бомбу массового экологического поражения.

"...Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России - поражение, которое мы все равно обеспечим, - будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", - сказал президент.

По словам Зеленского, российский реваншизм постоянно подпитывает вера руководства РФ в то, что евпейцы проявят слабость.

"...Слабость - это основная надежда и ставка террористов. Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности насчет перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить вильнюсский саммит НАТО", - подчеркнул президент.

Украинский лидер также заявил, что РФ воюет против цивилизации, природы и жизни, и теперь она виновна в жестоком экоциде. "Мир должен отреагировать... Россия должна уйти с украинской земли и понести полную ответственность за свой террор", - добавил Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую дамбу, а позже в Кремле "повесили" страшное преступление на украинскую сторону. Из-за подрыва Каховской ГЭС около 80 населенным пунктам грозит подтопление.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что есть доказательства дистанционного подрыва оккупантами дамбы.

Было срочного проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Владимир Зеленский сообщил, что было поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все населенные пункты, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

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