Подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Украинская разведка подтвердила, что россияне намеренно взорвали дамбу Каховской ГЭС, однако действовали хаотично и затопили собственную технику.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на сегодняшнем заседании Ставки Верховного главнокомандующего заслушали доклады военного командования и подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность военных к дальнейшим действиям.

"Готовность - максимальная", - подчеркнул он.

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Кроме того, участники встречи также заслушали доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС.

"Главный вывод - подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - подчеркнул Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС - главное

Ночью 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС, фактически разрушив ее и саму ГЭС.

По данным украинских властей, стоит быть готовыми к затоплению от 35 до 80 населенных пунктов, большинство из которых сейчас находится под оккупацией россиян.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту экоцида.

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