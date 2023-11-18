Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины разрабатывает работа для эвакуации раненых военных с поля боя.
"Мы сейчас ищем роботизированное решение, в рамках которого робот мог бы хотя бы на не очень большую дистанцию эвакуировать раненого, извлечь его из-под шквального огня, таким образом спасти медиков", - отметила заместитель главы ведомства Анна Гвоздяр в интервью "Радио Свобода",
По ее словам, медики, когда пытаются эвакуировать раненого, подвергают опасности свою жизнь. По мнению чиновницы, работы со временем станут незаменимыми помощниками военнослужащих на поле боя.
"Какой в этом безусловный плюс: там, где нет человека на фронте, и что-то выполняет свою задачу, человек не может пострадать", - подчеркнула Гвоздяр.
Она убеждена, что Украина должна быть более развита в технологическом плане, чем Россия. Помимо различных дронов, наши инженеры работают над массой других наземных решений. В частности, дронов можно привлекать к решению большого количества задач: подвозу боеприпасов или продовольствия.
Новые разработки Украины
Недавно УНИАН сообщал, что Украина наладила серийное производство аналога"шахеда".
Кроме того, украинские конструкторы разработали уникальный аппарат "Шмель-90", который может быть как пилотируемым, так и беспилотным.
Также в Украине создали незаметный дрон. Он может разминировать и транспортировать раненых.