'Это наибольшая деэскалация с 2022 года': Арахамия рассказал, сколько продлится режим тишины в Олешках

Он сообщил, что режим тишины продлится до 1 ноября.

Сегодня начался самый масштабный режим тишины на крупнейшем участке фронта на юге Украины с целью разблокирования Олешек в Херсонской области. Об этом написал в Telegram лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который принимал участие в переговорном процессе с российской стороной.

"В рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины", – отмечает он.

При этом он подчеркнул, что это самая масштабная деэскалация с 2022 года.

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"Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября. Каждая подобная деэскалационная инициатива приближает долгожданный мир в Украине", – считает Арахамия.

Ситуация в Олешках – последние новости

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в районе временно оккупированного города Олешки Херсонской области с 3:00 27 октября ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. В Министерстве обороны России также подтвердили прекращение огня.

Он подчеркнул, что прекращение огня происходит в рамках гуманитарной миссии, которую Украина проводит совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Лубинец пообещал и в дальнейшем информировать общество о ходе событий, при этом поставив на первое место безопасность гражданского населения Олешко и соблюдение достигнутых договоренностей.

В Министерстве обороны России заявили, что в связи с подготовкой к гуманитарной операции в районе Олешек российские войска прекратили огонь на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Россией Олешках сложилась гуманитарная катастрофа – у людей не хватает продовольствия, они не могут эвакуироваться. Некоторым жителям Олешек удалось выбраться из оккупированного города и добраться до подконтрольной Украине территории, и они рассказывают, что последняя поставка продуктов в магазины была ещё в мае, а летом большинство выживало благодаря огородам.

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