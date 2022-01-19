Адвокат Николая Харьковского требует сделать заседание суда закрытым.

В среду, 19 января, виновнику смертельного ДТП Николаю Харьковскому суд должен продлить меру пресечения. На заседании фигурант дела, как заметили журналисты, улыбается.

Как сообщает местный Telegram-канал "Труха", одна судья взяла самоотвод, вторая - Юлия Сиренко ушла на больничный.

"В связи с больничным судьи Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая", - говорится в сообщении.

Журналисты подметили, что на заседании суда несовершеннолетний обвиняемый улыбается. "Бледный, но довольный", - пишет "Труха".

Тем временем, адвокат Харьковского говорит, что ей поступают угрозы. Также она требует убрать журналистов и сделать заседание закрытым, поскольку ее подзащитный несовершеннолетний.

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