В среду, 19 января, виновнику смертельного ДТП Николаю Харьковскому суд должен продлить меру пресечения. На заседании фигурант дела, как заметили журналисты, улыбается.
Как сообщает местный Telegram-канал "Труха", одна судья взяла самоотвод, вторая - Юлия Сиренко ушла на больничный.
"В связи с больничным судьи Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая", - говорится в сообщении.
Журналисты подметили, что на заседании суда несовершеннолетний обвиняемый улыбается. "Бледный, но довольный", - пишет "Труха".
Тем временем, адвокат Харьковского говорит, что ей поступают угрозы. Также она требует убрать журналистов и сделать заседание закрытым, поскольку ее подзащитный несовершеннолетний.
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Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского
- 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.
- Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
- В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП - 180 км/ч.
- Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.
- Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и управляющая системы.
- Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
- Также в прокуратуре отмечают, что сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса).
- Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса).