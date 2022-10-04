Ситуация усугубляется большим количеством россиян, пытающихся бежать из РФ.

ФСБ осуществляет "фильтрацию" украинских граждан на границе с Эстонией, сотни мариупольцев уже шесть суток ждут в очереди.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает в Telegram.

"Россия блокирует эвакуацию украинцев, среди которых сотни мариупольцев, на границе с Эстонией. Критическая ситуация сложилась на пункте пропуска в районе Ивангорода. ФСБ проводит фильтрацию до пересечения границы и попадания в пункт перехода. Люди ждут в очереди уже шестые сутки в совершенно нечеловеческих условиях", - заявил Андрющенко.

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Он добавил, что также сообщают по задержанию и случаи запрета пересечения границы. "То, что мы видели в течение лета в Мариуполе, сейчас происходит в Ивангороде", - подчеркнул советник мэра.

По его словам, ситуация еще ухудшается большим количеством россиян, пытающихся сбежать. "Поэтому пограничники и ФСБ в первую очередь "обслуживают" россиян", - заявил Андрющенко.

Фильтрационные мероприятия оккупантов в Украине

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Оккупанты анонсировали создание в Васильевке специального фильтрационного лагеря.