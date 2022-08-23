Через фильтрацию должны будут проходить все жители, которые хотят выехать с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты анонсировали создание в Васильевке Запорожской области специального фильтрационного лагеря.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона 22 августа.

По его словам, оккупанты усиливают террор местного населения и планируют создать в Васильевке, которая является единственным пунктом пересечения линии разграничения, фильтрационный лагерь, чтобы только через эту фильтрацию выпускать людей на контролируемую Украиной территорию.

"С сегодняшнего дня они начали массовую фильтрацию сразу во многих районах нашего города. В городе пересечения линии боевых действий, в Васильевке, уже они (оккупанты-УНИАН) анонсировали, что будет сделан специальный фильтрационный лагерь. И через этот лагерь должны будут проходить все наши жители, которые хотят выехать с временно оккупированной территории на территорию, которая подконтрольна государству Украина. Мы видели уже примеры этих лагерей непосредственно на линии пересечения в Крыму, мы видели их в Мариуполе и фильтрация действительно это ужас, унижение и пытки над нашими жителями", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, каким образом на настроения российских оккупантов влияют последние успехи ВСУ по уничтожению, в том числе Антоновского моста.

"Конечно это больше мотивирует оккупантов к ужасу и к бегству. Уже неделю, как они начали процедуру вывоза из города Мелитополя своих семей, которых они привозили раньше. Мотивация у них воевать на нашей земле становится все меньше. Я точно уверен, как только начнутся решительные шаги со стороны ВСУ в направлении города Токмака или города Мелитополя, или деоккупации в целом Запорожской области, они (оккупанты-УНИАН) будут бежать в наш временно оккупированный Крым, а там и дальше", - подчеркнул Федоров.

Он добавил относительно диверсий, которые готовят российские оккупанты в Мелитополе.

"Они готовят диверсию на территории города Мелитополя, сейчас они хотят ее сделать на базе наших тепловых сетей, но не только с инфраструктурой теплоэнергетики. Они (оккупанты-УНИАН) открыто говорят что, если будут бежать из нашего региона, они это не исключают, то они будут пытаться подрывать всю нашу инфраструктуру, начиная от школ и заканчивая больницами. Подтверждением этих слов является то, что они уже разместили одну из своих военных баз на территории нашей городской больницы №1, в самом центре нашего города", - отметил Федоров.

Напомним, на Херсонщине оккупанты организуют переправу с барж.

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