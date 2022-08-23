Малолетние дети пробыли сами в автомобиле 8 часов.

Россияне поиздевались над молодой семьей, которая выезжала из оккупированного Мелитополя вместе с двумя малолетними детьми.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада".

"Семью с двумя детьми, мужчину и женщину, остановили. Мужчину и женщину посадили в клетку (отправили на фильтрацию – ред.), а двое малолетних детей в возрасте 4 и 6 лет 8 часов сидели в машине сами", - рассказал Федоров.

Такая фильтрация происходит в сторону Крыма. По словам Федорова, такую же фильтрацию оккупанты хотят ввести в Васильевке. Там они тоже хотят построить клетку и пропускать только местных жителей.

Мэр Мелитополя отметил, что выехать с оккупированных территорий становится все труднее.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в эвакуационной колонне умерла женщина, которая пыталась выехать из оккупации на Запорожье. Как сообщил тогда Федоров, россияне по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий. Он отметил, что это не первая смерть в эвакуационной колонне.

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