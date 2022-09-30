У граждан РФ будут спрашивать об отношении к войне в Украине.

В Министерстве иностранных дел Эстонии предложили ввести для россиян "декларацию лояльности" при получении ими гражданства страны или продлении вида на жительство.

Об этом сообщил глава МИД Урмас Рейнсала во время пресс-конференции.

Согласно его предложению, у граждан РФ будут спрашивать об отношении к войне в Украине.

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"Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности. Это означает оценку того, как они понимают войну России в Украине, как люди понимают прошлое Эстонии", - пояснил министр.

Как известно, сейчас для получения гражданства Эстонии необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции.

Эстония и война в Украине

Эстония активно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. Таллин регулярно передает Киеву вооружение и гуманитарную помощь. В частности, в августе стало известно, что Эстония предоставит Украине дополнительно летальное оружие - минометы и противотанковое вооружение.

Как ранее сообщал УНИАН, Эстония также первой в ЕС ввела новые визовые санкции для граждан РФ. С 19 сентября она перестала пускать граждан РФ с шенгенскими туристическими визами, потому что считает, что их поездки - это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

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