В "Дії" планируют запустить кабинет пациента и сервис по растаможке авто.

Не планируется проведение голосования на выборах и вручение повесток военнообязанным через портал государственных услуг "Дія".

"В "Дії" не планируется ни проведение выборов, ни повесток", - сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодня "Дією" пользуется уже 20 миллионов украинцев.

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"По разным исследованиям это 60-70% всех смартфонов имеют установленную "Дію", - подчеркнул он.

Министр добавил, что другие страны исследуют и также начинают внедрять "Дію".

"В феврале планируется открыть код. Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали. И в "Дії" будет открытый код, то есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как функционирует "Дія", - подчеркнул он Федоров.

Он сообщил, что в "Дії" планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак, а также предполагается запустить кабинет пациента и "медицинских пушей", чтобы люди могли быстро получать информацию когда записываются к врачу, информацию во время записи к врачу, о рецептах и так далее. Федоров сообщил, что также предусматривается сервис по растаможке авто.

"Думаю, что в ближайшие дни будет голосование в Верховной Раде в первом чтении законопроекта о растаможке. И если законопроект будет принят, то мы достаточно быстро сможем запустить эту услугу. А это сотни миллионов долларов экономии и не будет злоупотреблений на растаможке. Это будет первый шаг в цифровой трансформации таможни благодаря "Дії", - сообщил.

Также министр рассказал, что в разработке услуга для ветеранов.

Новые услуги в "Дії"

Как сообщал УНИАН, сегодня Федоров заявил, что в ближайшее время в Украине запустят онлайн бракосочетание по видео. Это позволит украинским военным также жениться на дистанции. Федоров отмечает, что все будет безопасно, будет исключена возможность ситуации, когда "без меня меня женили". Будет несколько этапов верификации.

Федоров рассказал, что также предусматривается возможность получать акты гражданского состояния, в частности, свидетельство о браке в приложении Дія.

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