Речь идет о женитьбе по видео.

Вице-премьер – министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в эфире телемарафона, что в ближайшее время в Украине запустят онлайн женитьбу.

"Можно будет просто жениться в "Дії". По видео. Это будет довольно технологично. Я не буду спойлерить. Но там будет много интересных элементов этого процесса. Это будет уникально для всего мира", - отметил Федоров.

По его словам, это позволит украинским военным также жениться на дистанции. Федоров отмечает, что все будет безопасно, будет исключена возможность ситуации, когда "без меня меня женили".

Видео дня

"Это, как всегда, будет супербезопасно сделано. Точно, что именно те люди, которые подают заявку будут жениться. Есть несколько этапов верификации. При каждой авторизации в "Дії", когда туда заходят люди, "Дія" "стреляет" в разные реестры и подтягивается информация в режиме реального времени и отображается", - отметил он.

Федоров рассказал, что также предусматривается возможность получать акты гражданского состояния, в частности, свидетельство о браке в приложении "Дія".

Последние события в "Дії"

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 февраля, в Украине состоялся национальный отбор на Евровидение-2024. Голосовали за любимого исполнителя через "Дію", однако из-за огромного количества запросов приложение "лягло", поэтому объявление результатов пришлось перенести.

Федоров пояснил, что во время голосования в Нацотборе на "Евровидение-2024" зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта и пообещал, что работа приложения возобновится в течение нескольких часов. И работа "Дії" была возобновлена.

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