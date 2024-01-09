В профильном комитете парламента подчеркнули, что каждый из таких случаев должен быть расследуемым.

Случаи, когда представители ТЦК хватают людей на улице, применяя при этом силу, является нарушением законов. Каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина". По его данным, принимаются кадровые решения и проводится ротация работников ТЦК на фоне публичных скандалов.

"Но будем откровенными, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в войска", - отметил Завитневич.

По его словам, одним из шагов для исправления ситуации к лучшему стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов. Было начато внедрение системы "Оберег", которая предусматривает переход к цифровому учету мобресурса.

Завитневич отметил, что из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по совершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них-вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины.

Скандалы работников ТЦК

В Черновцах сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) напали на мужчину. На кадрах видно, что прохожий начал убегать. Работники ТЦК догоняли его и били по рукам прикладами автоматов.

Местные СМИ также отмечают, что инцидент произошел в момент, когда сотрудницы ТЦК пытались вручить мужчине повестку.

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