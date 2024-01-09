Случаи, когда представители ТЦК хватают людей на улице, применяя при этом силу, является нарушением законов. Каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина". По его данным, принимаются кадровые решения и проводится ротация работников ТЦК на фоне публичных скандалов.
"Но будем откровенными, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в войска", - отметил Завитневич.
По его словам, одним из шагов для исправления ситуации к лучшему стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов. Было начато внедрение системы "Оберег", которая предусматривает переход к цифровому учету мобресурса.
Завитневич отметил, что из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по совершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них-вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины.
Скандалы работников ТЦК
В Черновцах сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) напали на мужчину. На кадрах видно, что прохожий начал убегать. Работники ТЦК догоняли его и били по рукам прикладами автоматов.
Местные СМИ также отмечают, что инцидент произошел в момент, когда сотрудницы ТЦК пытались вручить мужчине повестку.