Он считает, что людям должны объяснять, что их не будут "голыми и босыми" бросать в окоп.

Привлечь в армию людей, которые избегают мобилизации, можно с помощью разъяснений и учета их навыков. Такое мнение высказал офицер управления 12 бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат" в интервью ведущей ТСН Натальи Островской, рассказывая о востребованных профессиях в украинской армии.

"Если вы хотите, чтобы люди от вас не бегали, объясняйте людям, что вы хотите до них донести. Делайте заявления, в том числе общественные, пишите об этом в своих Telegram-каналах или на официальных сайтах. Объясняйте, что это не значит, что вы схватите человека и сразу его голого, босого и без навыков закинете в окоп", - сказал он.

По словам Андрющенко, для построения профессиональной армии, которая будет качественно выполнять боевые задачи, надо подготовить человека, спросить, где он себя видит в войске, а уже потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам.

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"Не надо людей зашугивать, запугивать или бросать их без опыта куда-то. Разговаривайте, тренируйте, готовьте и тогда вы будете иметь качественный личный состав", - добавил Андрющенко.

Также мужчины должны понять, что рано или поздно всем придется пройти через войну, поэтому надо быть подготовленными к этому, добавил военный.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, что в парламент внесен законопроект, предусматривающий ряд изменений по мобилизации в стране. Сейчас он находится на рассмотрении, однако уже успел вызвать волну возмущения в обществе.

В частности, новый законопроект предусматривает:

уменьшение призывного возраста до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав людей, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

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