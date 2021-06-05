Одному из задержанных в 2019 году запрещали въезд в нашу страну за нарушение украинского законодательства.

Двое граждан России ради отдыха в Одессе переплыли пограничную реку Ворскла.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничный патруль на российско-украинской границе сегодня утром задержал двух граждан РФ, которые незаконно пересекли границу.

Отмечается, что мужчины 1980 и 1982 рождения незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу.

Россияне сообщили правоохранителям, что намеревались добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на черноморском побережье, а выбрали незаконный путь в связи карантинными ограничениями.

Читайте такжеПограничники поймали немецких путешественников-нелегалов, считающих, что Украина в ЕС

Также пограничники выяснили, что одному из задержанных в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

Сейчас мужчины задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность.

Кроме этого, обоим граждан РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец