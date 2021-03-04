Четыре украинских высших учебных заведения вошли в рейтинги лучших университетов мира по разным специальностям в 2021 году.
Рейтинги формировало глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.
Читайте такжеВ Украине создадут единую электронную платформу для поступления иностранных студентов в университеты
Всего были проанализированы учебные программы 1440 вузов из 85 стран мира. Количество украинских учреждений в 2021 году по сравнению с предыдущим выросло с двух до четырех, рассказывают в Министерстве образования и науки.
"Важно отметить участие (украинских университетов – ред.) в рейтингах по специальностям, отличающихся высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа", – отметил директор аналитического центра QS Бен Саутер.
В рейтинги вошли следующие украинские вузы:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
Вас также могут заинтересовать новости:
- Появились результаты выборов ректора КНУ им. Шевченко
- В Киеве проректора одного из университетов будут судить за получение взятки
- Студентам "Львовской политехники" дали контрольную по математике с порноизображениями
- Отмена красных дипломов: в МОН рассказали, как будут награждать успешных студентов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram