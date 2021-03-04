В прошлом году в рейтинги попали два украинских вуза / фото УНИАН

Четыре украинских высших учебных заведения вошли в рейтинги лучших университетов мира по разным специальностям в 2021 году.

Рейтинги формировало глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

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Всего были проанализированы учебные программы 1440 вузов из 85 стран мира. Количество украинских учреждений в 2021 году по сравнению с предыдущим выросло с двух до четырех, рассказывают в Министерстве образования и науки.

"Важно отметить участие (украинских университетов – ред.) в рейтингах по специальностям, отличающихся высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа", – отметил директор аналитического центра QS Бен Саутер.

В рейтинги вошли следующие украинские вузы:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

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Автор: Денис Прядко