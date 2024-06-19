Дискуссия состоится 26 июня.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отмечает, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы состоится мероприятие, посвященное украинским журналистам, которых Россия удерживает в плену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга, напомнив, что более месяца назад ВР приняла "постановление, такую резолюцию, обращение к международным организациям, к парламентам мира, чтобы способствовать освобождению украинских журналистов, которые сейчас находятся в заключении, в плену на оккупированных территориях, в Российской Федерации, или же мы даже не знаем об их судьбе".

"В ПАСЕ я, как соавтор резолюции, инициировала такой сайд-ивент, мероприятие, дискуссию, посвященную теме пленных украинских журналистов. Она состоится 26 июня. При участии Уполномоченного по правам человека Лубинца. Также будет Екатерина Есипенко - жена Есипенко. Будет коллега, Наталья Богута, также журналистка, расскажет о ситуации с Хилюком", - сообщила Кравчук. Видео дня

Кроме того, участие в мероприятии примут, в частности и представители международной организации "Репортеры без границ".

"Почему это важно? Потому что фактически механизма по международному праву возвращения гражданских пленных нет. Почему? Потому что, в принципе, военные стран, которые ведут войну, не могут брать в плен гражданских людей", - подчеркнула парламентарий.

Так, добавила она, в случае с захваченными журналистами или активистами, любыми гражданскими лицами, - это "серая зона".

"В том числе публичное давление, санкционная политика к тем, кто причастен к этим задержаниям, осуждениям, - она хоть как-то может, во-первых, привлечь внимание, во-вторых, активизировать международные организации", - отметила Кравчук.

Что известно о похищенном корреспонденте УНИАН Дмитрии Хилюке

Как сообщал УНИАН, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В конце мая 2024 года один из освобожденных из плена сообщил, что Хилюк передает родителям привет и надеется на освобождение.

"Я просидел с Хилюком практически 11 месяцев бок о бок в одной камере. Дмитрий Хилюк из агентства УНИАН. И передает родителям своим и брату все наилучшие приветствие, и говорит, что жив. Надеется на то, что его освободят", - рассказал мужчина.

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